Rosso Istanbul: la scena Lei sa molte cose di me

26/02/2017 |

Si intitola Rosso Istanbul il nuovo film di Ferzan Ozpetek, regista tornato dietro la macchina da presa tre anni dopo Allacciate le Cinture. Ozpetek ha diretto un cast composto da Halit Ergenc, Tuba Buyukustun, Nejat Isler, Mehmet Günsür e Serra Yılmaz ed ha scritto la sceneggiatura con Gianni Romoli.



Il film verrà distribuito in Italia dalla 01Distribution. L’uscita è fissata per il 2 Marzo. Sotto la sinossi trovate la scena dal titolo Lei sa molte cose di me.



Sinossi di Rosso Istanbul:

13 MAGGIO 2016. Orhan Sahin torna a Istanbul dopo 20 anni di assenza volontaria. Come editor deve aiutare Deniz Soysal, famoso regista cinematografico, a finire la scrittura del suo libro. Ma Orhan rimane intrappolato in una città carica di ricordi rimossi. Si ritrova sempre più coinvolto nei legami con i famigliari e gli amici di Deniz che sono anche i protagonisti del libro che il regista avrebbe dovuto finire. Soprattutto Neval e Yusuf, la donna e l’uomo a cui Deniz è più legato, entrano prepotentemente anche nella vita di Orhan. Quasi prigioniero nella storia di un altro, Orhan però finisce per indagare soprattutto su se stesso, riscoprendo emozioni e sentimenti che credeva morti per sempre e che invece tornano a chiedergli il conto per poter riuscire a cambiare la sua vita.