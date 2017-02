Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Bill Paxton

News





Nel giorno degli Oscar una bruttissima notizia ha sconvolto il mondo del cinema. L’attore Bill Paxton è infatti scomparso a causa di alcune complicazioni sorte a seguito di un intervento chirurgico. Paxton, 61 anni, aveva recitato all’interno di alcune pellicole di successo quali Aliens, Terminator e Titanic.



Paxton ha esordito nel mondo del cinema nel 1981 con Stripes - Un Plotone di Svitati di Ivan Reitman mentre tre anni dopo ha fatto capolino in Terminator di James Cameron. Nella sua carriera, oltre a quelle già citate, ha lavorato anche in altre pellicole quali Edge of Tomorrow - Senza Domani, Lo Sciacallo - Nightcrawler, Twister e Predator 2. Recentemente ha recitato nella serie tv attualmente in onda Training Day nei panni di Frank Rourke.



Attore versatile, Paxton ha avuto anche un passato da regista con il film Frailty - Nessuno è al sicuro, uscito nel 2001.