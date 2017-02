OSCAR 2017: Moonlight Miglior Film, Emma Stone Migliore Attrice Protagonista. Ecco tutti i premi

News





27/02/2017 |

Si è chiusa questa notte l’89esima edizione degli Oscar, l’evento cinematografico più atteso dell’anno. Una serata particolare caratterizzata anche dall’epic fail finale, quando, per sbaglio, La La Land è stato annunciato come Miglior Film, premio destinato invece a Moonlight. Il musical di Damien Chazelle, dato per favorito alla vigilia, ha portato via la bellezza di sei statuette. Tra i premiati spiccano anche gli italiani Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini che hanno ritirato assieme a Christopher Nelson il premio per Miglior Trucco, dopo lo straordinario lavoro svolto in Suicide Squad.



Per quanto riguarda la categoria Miglior Film Straniero, a trionfare è stato Il Cliente di Asghar Farhadi. Il regista, però, non era presente al Dolby Theatre e le motivazioni erano riassunte all’interno di una lettera: “È un grande onore per me ricevere questo prezioso premio per la seconda volta, ringrazio i membri dell'Academy, la troupe, il produttore Amazon e gli altri candidati nella stessa categoria. Mi dispiace non essere con voi ma la mia assenza è dovuta al rispetto per i miei concittadini e per i cittadini della altre sei nazioni che hanno subìto una mancanza di rispetto a causa di una legge disumana che ha impedito l'ingresso negli Stati Uniti agli stranieri. Dividere il mondo fra noi e gli altri, i 'nemici', crea paure e crea una giustificazione ingannevole per l'aggressione e la guerra. E questo impedisce lo sviluppo della democrazia e dei diritti umano in paesi che a loro volta sono stati vittime di aggressioni. Il cinema può catturare le qualità umane e abbattere gli stereotipi e creare quell'empatia che oggi ci serve più che mai".

Questi tutti i premi della 89esima edizione degli Academy Awards presentata da Jimmy Kimmel.

MIGLIOR FILM: MOONLIGHT - BARRY JENKINS

MIGLIOR REGIA: DAMIEN CHAZELLE - LA LA LAND

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA: CASEY AFFLECK - MANCHESTER BY THE SEA

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA: EMMA STONE - LA LA LAND

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: MAHERSHALA ALI - MOONLIGHT

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: VIOLA DAVIS - BARRIERE

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE: KENNETH LONERGAN - MANCHESTER BY THE SEA

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE: BARRY JENKINS E TARELL ALVIN MCCRANEY - MOONLIGHT

MIGLIOR FILM STRANIERO: IL CLIENTE - ASGHAR FARHADI





MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE: ZOOTROPOLIS - RICH MOORE E BYRON HOWARD

MIGLIOR FOTOGRAFIA: LINUS SANDGREN - LA LA LAND

MIGLIOR SCENOGRAFIA: SANDY REYNOLDS E WASCO E DAVID WASCO - LA LA LAND

MIGLIOR MONTAGGIO: JOHN GILBERT - LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE

MIGLIOR COLONNA SONORA: JUSTIN HURWITZ - LA LA LAND

MIGLIOR CANZONE: CITY OF STARS - LA LA LAND

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI: IL LIBRO DELLA GIUNGLA

MIGLIOR SONORO: LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE

MIGLIORI COSTUMI: COLLEEN ATWOOD - ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA: ALESSANDRO BERTOLAZZI, GIORGIO GREGORINI E CHRISTOPHER NELSON - SUICIDE SQUAD

MIGLIOR DOCUMENTARIO: O.J.: MADE IN AMERICA - EZRA EDELMAN

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO: THE WHITE HELMETS - ORLANDO VON EINSIEDEL E JOANNA NATASEGARA

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO: SING - KRISTOF DEAK E ANNA UDVARDY



MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE: PIPER - ALAN BARILLARO