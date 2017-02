Box Office Italia: The Great Wall al primo posto

News





27/02/2017

Fine settimana cinematografico, quello italiano, caratterizzato dall’arrivo nelle sale di diverse new entry. Tra queste troviamo The Great Wall di Zhang Yimou che ha conquistato subito il primo posto della classifica box office con un incasso pari a 1.320.515 euro. Alle sue spalle, distante di poco, troviamo Beata Ignoranza, la pellicola debuttante di Massimiliano Bruno che ha portato via 1.239.404 euro. Scendendo di un gradino trova spazio un altro film esordiente T2 Trainspotting di Danny Boyle che ha incassato 1.073.611 euro. Dalla terza alla quarta posizione per scoprire insieme Mamma o Papà? di Riccardo Milani il cui incasso è stato pari a 972.581 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Cinquanta Sfumature di Nero di James Foley (898.830 euro) e Ballerina di Eric Summer ed Eric Warin (841.556 euro).