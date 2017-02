Box Office USA: Get Out in testa alla classifica

News





27/02/2017 |

Ha debuttato conquistando immediatamente la classifica box office americana Get Out, l’horror movie scritto e diretto da Jordan Peele. La pellicola ha incassato 30.524.435 dollari ed ha tolto il primo posto a LEGO Batman - Il Film di Chris McKay, scivolato in seconda posizione con 19.000.000 dollari incassati. Scambio di posizioni in classifica invece per The Great Wall e John Wick - Capitolo 2. Il primo è sceso dalla terza alla quarta posizione con un incasso pari a 9.000.000 dollari, il secondo invece ha compiuto il percorso inverso incassando 8.700.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Cinquanta Sfumature di Nero di James Foley (7.700.000 dollari) e Botte da Prof. di Richie Keen (6.380.000 dollari).