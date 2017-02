Transformers - L’Ultimo Cavaliere: lo spot italiano Perché tornano qui?

News





27/02/2017 |

Grazie alla Universal Pictures vi presentiamo un nuovo spot italiano, dal titolo Perché tornano qui?, di Transformers - L’Ultimo Cavaliere, l'ennesimo atto del franchise Transformers che dal prossimo Giugno sbarcherà nelle sale americane ed italiane. Il film vedrà tornare dietro la macchina da presa Michael Bay, papà della saga che ha diretto tutti e cinque i film. La pellicola ha nel cast Mark Wahlberg chiamato a riprendere il ruolo principale di Cade Yeager, affiancato dal rientrante Stanley Tucci (Joshua Joyce), da Laura Haddock, John Goodman, John Turturro, Josh Duhamel, Isabela Moner, John DiMaggio e Tyrese Gibson.



La sceneggiatura di Transformers - L’Ultimo Cavaliere è stata scritta da Matt Holloway e Art Marcum.



Transformers - L’Ultimo Cavaliere sarà distribuito in Italia a partire dal prossimo 22 Giugno.



Sinossi di Transformers - L’Ultimo Cavaliere:

L'ultimo Cavaliere infrange i miti fondanti della saga di Transformers e ridefinisce il significato di eroe. Umani e Transformers sono in guerra, Optimus Prime se ne è andato. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, nella storia nascosta dei Transformers sulla Terra. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un'improbabile alleanza: Cade Yeager (Mark Wahlberg), Bumblebee, un lord inglese (Sir Anthony Hopkins) e una professoressa di Oxford (Laura Haddock). Arriva un momento nella vita di ognuno in cui siamo chiamati a fare la differenza. In Transformers - L'Ultimo Cavaliere la preda diventerà eroe. Gli Eroi diventeranno cattivi. Un solo mondo sopravviverà: il loro, o il nostro.