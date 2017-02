La La Land: lo spot che ci ricorda l’uscita della versione Digitale

News





27/02/2017

Fresco vincitore di sei Premi Oscar La La Land è disponibile da oggi anche in Digital Edition. La 01Distribution ha infatti rilasciato uno spot che ci ricorda anche come sia possibile in questi giorni ammirare sul maxi schermo la pellicola. Dopo il successo di Whiplash, candidato agli Academy Awards come Miglior Film e Miglior Sceneggiatura non originale e vincitore di 3 Oscar (Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Attore Non Protagonista), il regista e sceneggiatore rivelazione Damien Chazelle ha scritto e diretto un film che è una lettera d’amore alla magia della vecchia Hollywood raccontata da un punto di vista giovane e contemporaneo. La La Land è un musical che racconterà di un’intensa storia d’amore tra Mia, aspirante attrice, e Sebastian, musicista jazz. I due sono interpretati da Emma Stone e Ryan Gosling.



Sinossi di La La Land:



La La Land racconta un’intensa e burrascosa storia d’amore tra un’attrice e un musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna. Mia (Emma Stone) è un’aspirante attrice che, tra un provino e l’altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian (Ryan Gosling) è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi , i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro rapporto. La minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che condividono e dalle loro ambizioni professionali.