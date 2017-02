Logan - The Wolverine: lo spot Tu hai ancora tempo

News





27/02/2017 |

Mancano solo due giorni all'uscita in Italia di Logan - The Wolverine e in attesa di vederlo nelle sale ecco a voi lo spot Tu hai ancora tempo rilasciato dalla 20th Century Fox. La pellicola segna il ritorno di Hugh Jackman nei panni dell'eroe mutante di casa Marvel per quella che, per sua stessa ammissione, dovrebbe essere l'ultima apparizione della star nei panni di questo personaggio. Logan - The Wolverine vede protagonisti anche Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Doris Morgado, Elizabeth Rodriguez, Stephen Merchant e Dave Davis.



La regia è affidata invece a James Mangold che ha diretto anche Wolverine - L'Immortale, film uscito nelle sale nel 2013. Il regista ha lavorato alla pellicola basandosi su una sceneggiatura scritta da David James Kelly e Michael Green.



Sinossi di Logan - The Wolverine:

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su "Vecchio Logan", la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven. Nel prossimo futuro, un esausto Logan si prende cura di un malato Professor X in un nascondiglio al confine con il Messico. Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo e dalla sua eredità si rivelano inutili quando incontra una giovane mutante, inseguita da forze oscure.