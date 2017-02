Vera Farmiga nel cast di Godzilla: King of Monsters

News





28/02/2017 |

Un nome importante è entrato nel cast del sequel di Godzilla. La Legendary Pictures ha infatti annunciato che Vera Farmiga reciterà in questo nuovo capitolo del franchise dal titolo Godzilla: King of the Monsters. L’attrice unisce così a Millie Bobby Brown e Kyle Chandler.



In Godzilla: King of the Monsters la Farmiga interpreterà la madre del personaggio interpretato dalla Brown.



Michael Dougherty sarà il regista e lavorerà su una sceneggiatura scritta da Zach Shields.



Questo film è il sequel del Godzilla di Gareth Edwards uscito nel 2014. Non è chiaro se gli attori dell’opera originale, Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Ken Watanabe ed Elizabeth Olsen, torneranno sul set.



L’uscita è fissata per il 2019.