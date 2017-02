Gifted - Il Dono del Talento: rilasciato il primo trailer italiano

News





28/02/2017 |

La 20th Century Fox ha distribuito online il primo trailer italiano di Gifted - Il Dono del Talento. La pellicola è diretta da Marc Webb, regista che ha portato nelle sale in passato 500 Giorni Insieme e i due capitoli di The Amazing Spider-Man. Webb ha lavorato sulla sceneggiatura scritta da Tom Flynn.



La storia di Gifted - Il Dono del Talento racconterà di una bambina prodigio e della battaglia dello zio per la sua custodia.



Nei panni dei protagonisti troveremo Mckenna Grace e Chris Evans, affiancati nel cast da Jenny Slate, Octavia Spencer, John M. Jackson, Keir O'Donnell e Lindsay Duncan.



Presentato dalla Fox Searchlight, il film uscirà in Italia a Maggio.