Christopher Walken e Steve Coogan nel cast di Irreplaceable You

01/03/2017 |

Due nuovi attori sono entrati ufficialmente nel cast di Irreplaceable You. Stiamo parlando di Christopher Walken e Steve Coogan che lavoreranno dunque accanto ai due protagonisti Gugu Mbatha-Raw e Michiel Huisman.



La storia racconta di Abbie e Sam, un uomo e una donna anime gemelle fin dall'età di 8 anni e destinati a stare insieme per sempre, fino a quando la morte non si metterà in mezzo.



Irreplaceable You sarà diretto da Stephanie Laing, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa. La sceneggiatura è stata scritta da Bess Wohl mentre la produzione è affidata a Jonathan Tropper e Farah Abushwesha.



Le riprese sono attualmente in corso a New York.