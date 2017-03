Assassination Nation: rivelato il cast principale

News





02/03/2017 |

Il cast di Assassination Nation sta prendendo finalmente forma. Sono stati annunciati, infatti, i nomi degli attori principali che popoleranno questa pellicola: Bella Thorne, Maude Apatow, Bill Skarsgard, Joel McHale e Colman Domingo. Le seguenti star raggiungono così i già presenti Suki Waterhouse, Odessa Young, Hari Nef e Abra.



La pellicola sarà scritta e diretta da Sam Levinson, con la Foxtail Entertainment, la Phantom Four e la Bron Studios, in associazione con la Creative Wealth Media, che si occuperanno della produzione.



Assassination Nation racconterà la storia di quattro adolescenti finite improvvisamente sotto i riflettori a causa di un hacker anonimo.



Le riprese partiranno durante la primavera in Louisiana.