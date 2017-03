Questione di Karma: online la scena dal titolo Alessandra

News





02/03/2017 |

E' stata rilasciata in rete dalla 01Distribution una scena, dal titolo Alessandra, di Questione di Karma, la nuova commedia di Edoardo Falcone. La pellicola vede protagonisti Fabio De Luigi ed Elio Germano, affiancati da un cast comprendente Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo, Corrado Solari, Isabella Ragonese, Philippe Leroy, Eros Pagni e Stefania Sandrelli.



Il debutto ufficiale nelle sale è previsto per il 9 marzo.



Sinossi di Questione di Karma:

Giacomo (Fabio De Luigi) è lo stravagante erede di una dinastia di industriali: la sua è una vita segnata dalla scomparsa del padre quando era molto piccolo e, più che interessarsi all’azienda, preferisce occuparsi delle sue mille passioni. L’incontro con un eccentrico esoterista francese, però, cambia le sue prospettive: lo studioso infatti afferma di aver individuato l'uomo in cui si è reincarnato suo padre. Trattasi di tal Mario Pitagora (Elio Germano), un uomo tutt’altro che spirituale, interessato solo ai soldi e indebitato con mezza città. Questo incontro apparentemente assurdo cambierà la vita di entrambi.