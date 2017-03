Il Meraviglioso Mago di Oz: la New Line Cinema vuole realizzare un horror movie

News





La New Line Cinema ha deciso di sviluppare una nuova pellicola horror ambientata all’interno del mondo de Il Meraviglioso Mago di Oz, il famoso romanzo di L. Frank Baum. Lo studio ha acquisito la sceneggiatura scritta da Mike Van Waes anche se al momento il film non ha ancora un produttore.



Negli ultimi anni la New Line Cinema, in associazione con la Blumhouse, ha sviluppato diversi progetti horror di successo quali il franchise The Conjuring, compreso lo spinoff Annabelle, Lights Out e It di Stephen King, pellicola in uscita il prossimo settembre.



Lo studio non ha annunciato ancora la trama di questo inedito progetto. Il romanzo di Baum è stato adattato più volte per il cinema, a partire dal 1939 con Il Mago di Oz dove Judy Garland recitava nei panni di Dorothy. Solo quattro anni fa Sam Raimi ha diretto Il Grande e Potente Oz, pellicola dedicata al mago presente nel romanzo.