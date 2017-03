Mark Webber nel cast di Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot

News





03/03/2017 |

Mark Webber è entrato ufficialmente nel cast di Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot, il nuovo film di Gus Van Sant. L’attore lavorerà accanto al protagonista Joaquin Phoenix e alle star Jonah Hill, Rooney Mara e Jack Black. Phoenix reciterà nei panni del protagonista John Callahan, il disegnatore di fumetti la cui vita sarà raccontata proprio da questa opera cinematografica.



Webber reciterà nei panni di un uomo chiamato Mike, uno degli amici di Callahan.



Charles-Marie Anthonioz, Mourad Belkeddar e Nicolas Lhermitte della Iconoclast e Steve Golin della Anonymous Content produrranno la pellicola basata sulla biografia dello stesso Callahan.



Per il regista Gus Van Sant si tratta del ritorno dietro la macchina da presa due anni dopo La Foresta dei Sogni.