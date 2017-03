Meg: annunciata la nuova data d’uscita del film con Jason Statham

News





03/03/2017 |

La Warner Bros. ha deciso di modificare la data d’uscita di Meg. Il film non sbarcherà più nelle sale il 2 Marzo 2018 ma il 10 Agosto dello stesso anno. Meg, le cui riprese sono attualmente in corso in Nuova Zelanda, sarà diretto da Jon Turteltaub, il regista di Last Vegas e Il Mister dei Templari. Nel cast troviamo Jason Statham, nei panni del protagonista, Fan Bingbing, Jessica McNamee, Ruby Rose e Rainn Wilson.



Il film sarà co-finanziato dalla Flagship Entertainment; Lorenzo Di Bonaventura, Belle Avery e Colin Wilson sono i produttori mentre Wei Wayne Jiang, Barrie M. Osborne, Randy Greenberg e Gerald R. Molen sono i produttori esecutivi.



La storia è basata sul libro di Steve Alten dal titolo MEG: A Novel of Deep Terror e racconterà di due uomini che faranno squadra per combattere uno squalo preistorico che minaccia le coste della California: il Megaladon, capace di raggiungere i 20 metri di lunghezza.