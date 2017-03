Bumblebee: Travis Knight dirigerà lo spinoff di Transformers

News





03/03/2017 |

L’universo di Transformers è destinato ad allargarsi sempre di più. E’ entrato in fase di lavorazione, infatti, il primo spinoff del franchise dedicato ad uno dei personaggi robotici della fazione Autobot di Cybertron più famosi: Bumblebee.



La pellicola sarà diretta da Travis Knight, che proprio lo scorso anno ha debuttato dietro la macchina da presa con l’opera animata Kubo e la Spada Magica. Per il regista, che ha da sempre lavorato al fantastico mondo dell’animazione, si tratta della prima opera con attori in carne ed ossa.



Michael Bay, Lorenzo di Bonaventura e Steven Spielberg sono i produttori. Christina Hudson, invece, si è occupata di scrivere sceneggiatura.



L'uscita di Bumblebee è prevista al momento per il 2018.