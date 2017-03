La Bella e la Bestia: la featurette La bellezza torna a risplendere

News





03/03/2017 |

La Disney ha rilasciato una featurette di La Bella e la Bestia, intitolata La bellezza torna a risplendere. Il tanto atteso live action movie che dal prossimo 16 Marzo arriverà nelle sale italiane è diretto da Bill Condon che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Stephen Chbosky. Per quanto riguarda il cast Emma Watson e Dan Stevens interpreteranno rispettivamente Belle e la Bestia/il Principe mentre Luke Evans sarà Gaston, Emma Thompson sarà Mrs. Bric e Kevin Kline interpreterà Maurice, il padre di Belle. Alan Menken, vincitore di otto premi Oscar®, due dei quali ricevuti per il classico d’animazione del 1991, ha composto la colonna sonora del film, che comprenderà nuove registrazioni delle canzoni originali oltre a diversi nuovi brani composti da Menken e Sir Tim Rice.



Il nuovo film Disney La Bella e la Bestia è prodotto da David Hoberman e Todd Lieberman della Mandeville Films.



Vi lasciamo ora alla clip. Il film uscirà in Italia a partire dal 16 Marzo.