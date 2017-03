Lizzy Caplan nel cast di Extinction

News





04/03/2017 |

Lizzy Caplan (Allied: Un’Ombra Nascosta e Now You See Me 2) è entrata ufficialmente nel cast di Extinction, il thriller sci-fi della Universal Pictures e della Good Universe. La Caplan, seconda star annunciata dalla produzione, reciterà accanto al protagonista Michael Pena nel ruolo di sua moglie.



Extinction racconterà la storia di un uomo che farà di tutto per salvare la sua famiglia da un’invasione aliena. Il film sarà diretto da Ben Young che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Eric Heisserer, Spenser Cohen e Bradley Caleb Kane.



Todd Lieberman e David Hoberman della Mandeville saranno i produttori mentre Alexander Young sarà il produttore esecutivo con Nathan Kahane e Joe Drake della Good Universe.