Jared Leto in trattative con la Disney per recitare in Tron 3

04/03/2017 |

Jared Leto è entrato ufficialmente in trattative con la Disney per recitare come protagonista, e produrre, il live-action movie Tron 3. Al momento il progetto è solo in uno stato embrionale con Justin Springer che dovrebbe affiancare Leto nella produzione assieme ad Emma Ludbrook. Springer aveva già prodotto Tron: Legacy.



Il progetto Tron 3 è stato avviato nel 2010, anno in cui uscì nei cinema Tron: Legacy, pellicola di Joseph Kosinski che incassò in tutto il mondo più di 400 milioni di dollari. Il film fu il secondo capitolo della saga Tron, nata nel 1982 grazie alla regia di Steven Lisberger.



Leto, che abbiamo visto nei panni di Joker in Suicide Squad, ha da poco terminato le riprese di The Outsider e Blade Runner 2049.