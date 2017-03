La Disney ha rilasciato la prima immagine di Emily Blunt nei panni di Mary Poppins

News





04/03/2017

Finalmente la Disney ha rilasciato online la prima immagine di Emily Blunt nei panni di Mary Poppins. L’attrice, scelta dallo studio per interpretare il personaggio nato dalla penna di P.L. Travers, è attualmente impegnata nelle riprese di Mary Poppins Returns la cui uscita è prevista per il 25 Dicembre 2018.



Nell’immagine possiamo vedere la Blunt in una classica via londinese, vestita in modo elegante con cappello, cappotto, guanti e una borsa fantasia. Dall’immagine sembra che l’attrice non abbia però uno degli oggetti che ha contraddistinto nel tempo il personaggio: l’ombrello.



Mary Poppins Returns è diretto da Rob Marshall che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da David Magee.



Il cast è composto anche da Meryl Streep, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters, Colin Firth ed Angela Lansbury.