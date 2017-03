Widows: Liam Neeson in trattative per recitare nel film

News





04/03/2017 |

Un altro attore è entrato a far parte di Widows, il thriller movie di Steve McQueen. Stiamo parlando di Liam Neeson che reciterà nei panni del marito del personaggio interpretato da Viola Davis. Neeson si aggrega cosi ad un cast composto anche da Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Michelle Rodriguez, Daniel Kaluuya ed Andre Holland. Il regista lavorerà su una sceneggiatura scritta da Gillian Flynn.



Basato su una miniserie inglese del 1983, Widows racconterà la storia di quattro criminali uccisi durante una rapina. Le loro mogli, rimaste vedove, uniranno le forze per terminare il lavoro portato avanti dai mariti.



McQueen produrrà la pellicola assieme a Iain Canning ed Emile Sherman.



L’uscita di Widows è prevista per il 2018.