Box Office Italia: Logan - The Wolverine al primo posto in classifica

Esordio positivo nelle sale italiane per Logan - The Wolverine. Il film di James Mangold ha debuttato in Italia incassando 2.032.038 euro, togliendo dunque il primo posto a The Great Wall. Alle spalle del cinecomic troviamo stabile Beata Ignoranza di Massimiliano Bruno che ha mantenuto la seconda posizione con un incasso pari a 1.049.610 euro. Al terzo posto spunta invece Ballerina di Eric Summer ed Eric Warin che ha portato via 765.881 euro mentre un gradino più in basso è scivolato The Great Wall di Zhang Yimou con un incasso pari a 765.167 euro. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano le new entry Rosso Istanbul di Ferzan Ozpetek (660.871 euro) e Omicidio all’Italiana di Marcello Macchia (577.224 euro).