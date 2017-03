Box Office USA: Logan - The Wolverine domina al botteghino

News





06/03/2017 |

Ha debuttato con numeri importanti negli USA Logan - The Wolverine di James Mangold. La pellicola con protagonista Hugh Jackman ha esordito conquistando il primo posto della classifica box office, con un incasso pari a 85.300.000 dollari. Alle sue spalle è scivolato invece Scappa - Get Out di Jordan Peele che ha incassato 26.110.000 dollari. Primo week-end nelle sale per The Shack di Stuart Hazeldine che ha conquistato la terza posizione incassando 16.100.000 dollari mentre al quarto posto troviamo Lego Batman - Il Film di Chris McKay che ha portato via 11.650.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano la new entry Before I Fall di Ry Russo-Young (4.948.538 dollari) e John Wick - Capitolo 2 di David Leitch e Chad Stahelski (4.725.000 dollari).