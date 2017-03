Lasciati Andare: online il poster del nuovo film con Toni Servillo

News





06/03/2017 |

La 01Distribution ha rilasciato il poster di Lasciati Andare. La commedia è diretta Francesco Amato che ha lavorato con un cast composto da Tony Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris, Luca Marinelli, Giacomo Poretti, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggieri, Valentina Carnelutti, Giulio Beranek, Vincenzo Nemolato, Odette Adado, Antonio Petrocelli e Paolo Graziosi.



Il film è prodotto da Cattleya con Rai Cinema.



Nelle sale l’uscita è fissata per il 13 Aprile.



Sinossi di Lasciati Andare:

Elia (Toni servillo) è uno psicanalista ebreo di pura scuola freudiana, che ha fama, grazie alla sua aria ieratica e distaccata, di generare immediata soggezione nei suoi pazienti. Elia vive da solo in un appartamento sullo stesso piano della sua ex moglie Giovanna (Carla Signoris), di cui è ancora segretamente innamorato. Il medico, dopo un lieve malore, gli prescrive una dieta ferrea ed attività sportiva per buttare giù i chili di troppo. È così che Elia si imbatte in Claudia (Veronica Echegui), una personal trainer con il culto del corpo ma molto meno della mente.