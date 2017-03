John Wick Capitolo 2: online un nuovo spot italiano

News





06/03/2017 |

Un nuovo spot di John Wick Capitolo 2 è in rete grazie alla Eagle Pictures. Il sequel della pellicola uscita nelle sale nel 2014 vede Keanu Reeves tornare a vestire i panni del protagonista, affiancato dagli attori Common, Ruby Rose e Ian McShane. Il cast è completato anche dalle presenze di Riccardo Scamarcio, Laurence Fishburne, Bridget Moynahan, Lance Reddick, Franco Nero, John Leguizamo. La regia di John Wick Capitolo 2 è affidata a Chad Stahelski, tornato dietro la macchina da presa dopo aver diretto il primo capitolo.



La sceneggiatura è stata scritta da Derek Kolstad.



John Wick Capitolo 2 è uscito lo scorso 10 Febbraio negli USA mentre in Italia debutterà il 16 Marzo.



Sinossi di John Wick Capitolo 2:

Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo.