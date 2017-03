Steven Spielberg, Tom Hanks e Meryl Streep lavoreranno insieme per il film The Post

News





07/03/2017 |

Una squadra di grandi artisti lavorerà al progetto The Post. Steven Spielberg, infatti, è stato scelto per dirigere questa pellicola che racconterà la storia, vera, dei Documenti del Pentagono (Pentagon Papers) pubblicati nel 1971 dal Washington Post. Il regista dirigerà Tom Hanks e Meryl Streep, scritturati entrambi per i ruoli principali, quello del direttore Ben Bradlee e della proprietaria dello stesso Kay Graham.



Amy Pascal della Pascal Pictures produrrà il film con Spielberg e Kristie Macosko Krieger. Rachel O’Connor sarà invece il produttore esecutivo con Tim e Trevor White della Star Thrower Entertainment e Adam Somner.



La pellicola sarà finanziata dalla Fox e dalla Amblin Entertainment.



Al momento Spielberg è impegnato con la realizzazione di Ready Player One e non è stato annunciato quando partirà la produzione di The Post.