Margot Robbie interpreterà Lady Marian nello spinoff dell’universo Robin Hood

News





07/03/2017 |

L’universo di Robin Hood è destinato ad allargarsi. La Sony Pictures ha deciso di realizzare una pellicola interamente dedicata a Lady Marian, la donna che ha conquistato il cuore del popolare eroe inglese. E per il ruolo principale lo studio ha scelto Margot Robbie, l’attrice vista recentemente nei panni di Harley Quinn in Suicide Squad. La star, attraverso la sua LuckyChap Entertainment, produrrà il film assieme a Donald De Line e Amy Pascal.



Secondo i primi dettagli circa la trama, la pellicola racconterà la storia di Lady Marian nel periodo successivo alla morte di Robin Hood. Rimasta sola, la donna proverà a seguire le orme del suo storico compagno per salvare la sua terra.



La Robbie ha recentemente terminato le riprese di Terminal e in queste settimane è impegnata sul set di I, Tonya.