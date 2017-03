Mortal Engines: Stephen Lang, Jihae e Leila George nel cast

News





07/03/2017 |

Stephen Lang, la cantante-attrice sudcoreana Jihae e Leila George sono entrati ufficialmente nel cast di Mortal Engine. La pellicola sarà prodotta da Peter Jackson e sarà l’adattamento del libro sci-fi di Philip Reeve. La regia è affidata a Christian Rivers che lavorerà su una sceneggiatura scritta dallo stesso Jackson.



Zane Weiner, Amanda Walker, Frank Walsh e Deborah Forte sono i produttori mentre Ken Kamins e Philippa Boyens sono i produttori esecutivi.



La pellicola arriverà nel 2018.



Sinossi del romanzo:

Futuro remoto. Tom, giovane Apprendista Storico di Terza Classe, vive in una Londra che si aggira per il mondo ormai deserto cercando di divorare altre città più deboli allo scopo di procacciarsi schiavi e risorse. Un caso fortuito porta il ragazzo a sventare il piano omicida di una giovane orribilmente sfigurata che attenta alla vita del capo della Corporazione degli Storici, l'archeologo Valentine. Prima che la misteriosa ragazza precipiti nel nulla del selvaggio Territorio Esterno, Tom riesce a farsi rivelare la sua identità. Ma, da quel momento, da eroe e si trasforma in preda. Età di lettura: da 11 anni.