La Luce sugli Oceani: l’intervista a Rachel Weisz

07/03/2017

La Eagle Pictures ha distribuito online un'intervista sottotitolata in italiano a Rachel Weisz. La star è una delle attrici presenti in La Luce sugli Oceani il film tratto dal romanzo scritto da M.L. Stedman e diretto da Derek Cianfrance. Il regista, che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura, ha lavorato con un cast composto da Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz e Jack Thompson.



L’uscita è prevista per l’8 Marzo.



Sinossi di La Luce sugli Oceani:

Il regista di "Come un tuono" dirige il candidato all'Oscar Michael Fassbender e il Premio Oscar Alicia Vikander nel film che li ha fatti conoscere e innamorare. I coniugi Sherbourne stanno facendo di tutto per avere un figlio, ma senza successo. Quando trovano una neonata abbandonata in una barca alla deriva la allevano in segreto come fosse loro. Ben presto quella creatura vivace e sempre bisognosa d’attenzione diventa la luce della loro vita finchè non scopriranno che la vera madre della piccola (una intensa Rachel Weisz) sono anni che la cerca senza riuscire a darsi pace. Tormentati dal dilemma se svelare il segreto, perdendo così la figlia che ormai sentono come loro, la coppia inizierà a disgregarsi.