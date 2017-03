Avengers: Infinity War: online una nuova featurette dedicata al making of del film

News





07/03/2017 |

E’ in corso la produzione di Avengers: Infinity War, il tanto atteso terzo capitolo di casa Marvel dedicato alla saga dei Vendicatori. Lo studio ha rilasciato anche una featurette, sottotitolata in italiano, in cui possiamo vedere alcune immagini dedicate al making of del nuovo sequel.



Avengers: Infinity War, diretto da Joe ed Anthony Russo e scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, uscirà nel 2018. Nel cast troveremo i Vendicatori Chris Evans, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson affiancati da Tom Holland, Chris Pratt, Benedict Cumberbatch, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Vin Diesel, Zoe Saldana, Karen Gillan, Sebastian Stan, Samuel L. Jackson, Josh Brolin, Benicio Del Toro e Paul Bettany.