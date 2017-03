Uma Thurman nel cast del nuovo film di Lars von Trier The House That Jack Built

News





07/03/2017 |

La nuova pellicola di Lars von Trier si è arricchita di un prestigioso nome. E’ stata confermata infatti la presenza di Uma Thurman in The House That Jack Built, pellicola la cui sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista. L’attrice si unisce ad un cast attualmente composto da Matt Dillon, Riley Keough, Siobhan Fallon Hogan, Sofie Gråbøl e Bruno Ganz.



Per la Thurman si tratta di una nuova collaborazione con von Trier dopo Nymphomaniac, che tra l’altro rappresenta l’ultima opera del regista, tornato dunque dopo quattro anni dietro la macchina da presa.



The House That Jack Built racconterà la storia di un serial killer. Il protagonista sarà interpretato da Dillon.