Jason Momoa reciterà nell’adattamento cinematografico di Just Cause

08/03/2017 |

Jason Momoa è entrato ufficialmente nel cast di Just Cause. Il film sarà l’adattamento cinematografico del famoso videogioco prodotto dalla Square Enix. Il progetto, ancora nella fase embrionale, sarà diretto da Brad Peyton mentre John Collee si è occupato della sceneggiatura.



Momoa reciterà nel ruolo del protagonista Rico Rodriguez, un agente scelto dai Servizi Segreti per fermare un attentato contro il Presidente. Altri dettagli circa la trama non sono stati rilasciati.



Peyton e Jeff Fierson sono i produttori attraverso la loro ASAP Entertainment, Roy Lee della Vertigo Entertainment, Adrian Askarieh della Prime Universe Films, Eva Cao della Supernova Entertainment e Mason Xu e Fan Dong della DNA Co.



Non è stato annunciato quando inizieranno le riprese.