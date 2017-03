Dakota Johnson sarà la protagonista di Unfit

News





08/03/2017 |

Un nuovo impegno attende all’orizzonte Dakota Johnson, la star del franchise Cinquanta Sfumature. L’attrice è stata scritturata per recitare nei panni della protagonista all’interno di Unfit, la pellicola sviluppata da Amazon. Brett Ratner e John Cheng produrranno il film per conto della RatPac Entertertainment mentre la Johnson sarà anche produttore esecutivo attraverso la sua Silhouette Productions.



Unfit porterà nelle sale la storia di Imbeciles: The Supreme Court, American Eugenics, and the Sterilization of Carrie Buck, il libro di Adam Cohen adattato da Melissa London Hilfers. La storia, vera, racconterà di Carrie Buck, donna che negli anni venti venne sterilizzata a seguito della sentenza della Corte Suprema della Virginia.



Non è chiaro quando inizierà la produzione della pellicola, considerando anche che la Johnson sta completando le riprese di Suspiria e che presto arriverà sul set di Sound of Metal.