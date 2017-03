Eva Green in trattative per recitare nel reboot di Dumbo

News





08/03/2017 |

La Disney ha annunciato di essere entrata ufficialmente in trattative con Eva Green per affidare all’attrice il ruolo principale femminile nel nuovo adattamento live-action di Dumbo. La pellicola sarà diretta da Tim Burton che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Ehren Kruger. La produzione è affidata a Justin Springer.



Il film entrerà a far parte del vasto universo cinematografico che la Disney ha deciso di rivitalizzare. Il progetto ha già visto la realizzazione di opere quali Maleficent, Cenerentola, Il Libro della Giungla e La Bella e la Bestia. Attualmente in fase embrionale sono invece Il Re Leone, La Sirenetta e Mulan.



La Green, che ha terminato da poco le riprese di Euphoria, inizierà presto a lavorare sul set di Vita and Virginia.