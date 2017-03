Bad Boys for Life: Joe Carnahan lascia la regia

News





08/03/2017 |

Il terzo capitolo del franchise Bad Boys, dal titolo Bad Boys for Life, ha perso il suo regista. Joe Carnahan, infatti, a causa di alcune divergenze con la produzione, ha deciso di lasciare il timone di questo nuovo sequel. La Sony Pictures, che non ha rilasciato commenti in merito, è ora alla ricerca di un nuovo regista. L’ultima bozza della sceneggiatura è stata scritta da Carnahan e non è chiaro se la Sony deciderà di rimettere mano anche allo script.



Nel film Will Smith e Martin Lawrence torneranno a fare squadra nei panni di Mike Lowrey e Marcus Burnett, i detective divenuti famosi grazie ai due primi episodi diretti da Michael Bay. Jerry Bruckheimer tornerà come produttore mentre non sono stati rilasciati dettagli circa la trama.



L’uscita di Bad Boys for Life è fissata per il 9 Novembre 2018.