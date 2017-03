First Man: uscirà il 12 Ottobre 2018 il nuovo film di Damien Chazelle con Ryan Gosling protagonista

News





08/03/2017 |

Dopo aver diretto La La Land, uno dei film più premiati durante l’ultima Notte degli Oscar, Damien Chazelle tornerà dietro la macchina da presa per dirigere First Man. La pellicola porterà nelle sale la vita dell’astronauta Neil Armstrong, compresa ovviamente la sua missione sulla Luna, e sarà l’occasione per vedere di nuovo insieme il regista con Ryan Gosling, quest’ultimo protagonista assieme ad Emma Stone proprio di La La Land. Gosling vestirà i panni di Armstrong. La Universal Pictures ha annunciato intanto che First Man uscirà nelle sale a partire dal 12 Ottobre 2018.



La sceneggiatura è stata scritta da Josh Singer che ha adattato il libro di James R. Hansen.



First Man sarà prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen attraverso la Temple Hill Entertainment insieme a Chazelle e Gosling. Isaac Klausner sarà il produttore esecutivo.