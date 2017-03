Slam - Tutto per una ragazza: la clip A forza di insistere riesci a farle le cose

News





08/03/2017 |

La Universal Pictures ha rilasciato una scena in italiano di Slam - Tutto per una ragazza dal titolo A forza di insistere riesci a farle le cose. La pellicola è diretta da Andrea Molaioli ed è tratta dal libro di Nick Hornby. Protagonisti del film, che debutterà nelle nostre sale a partire dal 23 Marzo, sono Ludovico Tersigni, Jasmine Trinca, Barbara Ramella, Luca Marinelli.



Sinossi di Slam - Tutto per una ragazza:

Samuele ha sedici anni e una grande passione per lo skateboard. Passa le sue giornate con gli amici tra salti, evoluzioni e cadute, e coltiva un'amicizia tutta immaginaria con il suo eroe, Tony Hawk, il più grande skater di tutti i tempi. Sam vorrebbe andare all'università, viaggiare, magari vivere in California. Vorrebbe soprattutto essere il primo della sua famiglia a non inciampare nell'errore di diventare genitore a sedici anni, come è capitato a sua mamma e a sua nonna. È però difficile sfuggire al singolare destino della sua famiglia specie quando incontra Alice, lei è meravigliosa e sembra rappresentare tutto ciò che desidera...