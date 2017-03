The Last Full Measure: Samuel L. Jackson e Sebastian Stan saranno i protagonisti

News





09/03/2017 |

Samuel L. Jackson e Sebastian Stan saranno i protagonisti del political drama dal titolo The Last Full Measure, le cui riprese partiranno in Atlanta e in Costa Rica entro la fine del mese. La regia sarà di Todd Robinson che si è anche occupato di scrivere la sceneggiatura. I due attori Jackson e Stan raggiungono dunque il cast attualmente composto da Christopher Plummer, William Hurt, Bradley Whitford, Michael Imperioli e Linus Roache.



Il film racconterà la storia di un investigatore del Pentagono che lavorerà nel tentativo di convincere il Congresso ad assegnare la Medaglia d’Onore ad un coraggioso medico dell'aeronautica, William Pitsenbarger, capace di salvare la vita di sessanta marines durante la guerra del Vietnam.



Timothy Scott Bogart, Mark Damon, Lauren Selig, Julian Adams, Nicholas Cafritz, Robert Reed Peterson e Shaun Sanghani sono i produttori mentre Tamara Birkemoe, Jenna Sanz-Agero e Sidney Sherman sono i produttori esecutivi.



La produzione non ha annunciato quando il film uscirà nelle sale.