Thor: Ragnarok: rilasciate nuove immagini del film

09/03/2017 |

Grazie ad Entertainment Weekly siamo lieti di mostrarvi alcune immagini di Thor: Ragnarok, il nuovo capitolo appartenente al franchise dedicato al figlio di Odino. Nelle foto possiamo vedere Chris Hemsworth con una nuova pettinatura e nuovi costumi di scena, completamente differenti rispetto a quelli visti nei film precedenti. Accanto al protagonista anche Cate Blanchett nella parte di Hela, Tessa Tompson, new entry nel ruolo di Valchiria, Mark Ruffalo, tornato per interpretare Hulk, Tom Hiddleston, nei panni dello storico Loki, Jeff Goldblum all’esordio nel franchise come Grandmaster, ed il regista Taika Waititi.



Il cast di Thor: Ragnarok è composto anche da Idris Elba, Jaimie Alexander, Anthony Hopkins, Karl Urban, Sam Neill, Ray Stevenson.



Waititi ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Craig Kyle. L’uscita è fissata per il 25 Ottobre 2017.