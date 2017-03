Fionn O’Shea nel cast di The Aftermath

News





10/03/2017 |

L’attore irlandese Fionn O’Shea è entrato ufficialmente nel cast di The Aftermath. La giovane star lavorerà accanto a Keira Knightley, Alexander Skarsgard e Jason Clarke. Il film, basato sul libro di Rhidian Brook, sarà diretto da James Kent che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Joe Shrapnel, Anna Waterhouse e Brook.



Sinossi del romanzo:

Amburgo 1946. La città, assegnata agli inglesi dopo la spartizione degli Alleati, è spezzata dalla guerra, come le vite di tutti, vincitori e vinti: la Storia ha cambiato le facce e il cuore delle persone, e pochi ricordano la vita come era prima. Qui, in un mondo ancora immerso nella notte più buia, il maggiore inglese Lewis - uomo leale e coraggioso - è costretto a esercitare i suoi diritti di vincitore: dovrà requisire ai legittimi proprietari una magnifica casa sul fiume Elba, per abitarci nel tempo della ricostruzione insieme con la moglie Rachael, che con il piccolo Ed lo sta raggiungendo dopo la lunga separazione. Lewis, il cui senso della giustizia è più forte dell'odio seminato dalla guerra, decide però di non scacciare la famiglia che vi abita, il vedovo Lubert e la figlia adolescente Frieda. Con l'arrivo di Rachael, distrutta dalla perdita del figlio maggiore per una bomba nemica, comincia così la strana convivenza delle due famiglie, l'inglese e la tedesca, nella grande casa sull'Elba.

Lì, in mezzo a una città distrutta, i loro destini fatalmente s'intrecciano e, mentre l'odio e il rancore lasciano pian piano il posto all¿amore e perfino alla passione, ciascuno, in modi diversi, ritroverà il coraggio di vivere. Solo così, la notte cederà il passo a una nuova alba, e forse torneranno le speranze e i sogni di un tempo. Quelli che la guerra ha sepolto sotto le sue indifferenti macerie. Con L'alba del mondo Rhidian Brook ci racconta una storia straordinaria, vibrante di emozioni. Una storia che parla a tutti noi, trasmettendoci un messaggio di fiducia nella capacità dell'uomo di rinascere dai propri errori e dalle proprie ferite, nella forza trascinante del perdono e nella capacità di tornare ad amare anche nelle condizioni più avverse.