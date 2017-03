Danny DeVito in trattative per recitare in Dumbo

News





10/03/2017 |

Danny DeVito è entrato ufficialmente in trattative per recitare all’interno di Dumbo, il live-action movie della Disney che sarà diretto da Tim Burton. L’attore, se le trattative dovessero andare a buon fine, reciterà nei panni del Direttore del Circo. DeVito è il secondo grande nome ad essere entrato in trattative con lo studio dopo Eva Green, con quest’ultima che non ha ancora sciolto i nodi sulla sua presenza.



Burton dirigerà il film da una sceneggiatura di Ehren Kruger. Kruger è anche il produttore assieme a Justin Springer. Per Burton si tratta del ritorno dietro la macchina da presa dopo Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali.



La Disney non ha ancora annunciato quando il film uscirà nelle sale.