Geostorm: rilasciato il trailer italiano

10/03/2017 |

Uscirà il 1° Novembre in Italia Geostorm, l’action sci-fi movie diretto dal duo composto da Dean Devlin e Danny Cannon. La pellicola sarà distribuita nel nostro Paese dalla Warner Bros. e vede nel cast Gerard Butler, Abbie Cornish, Ed Harris, Andy Garcia, Robert Sheehan e Jim Sturgess.



Sotto la sinossi troverete il trailer italiano.



Sinossi di Geostorm:

Un sistema sperimentale per il controllo delle condizioni meteo viene trasformato in un'arma per distruggere intere nazioni creando delle catastrofiche tempeste. Due fratelli formano un'alleanza per salvare il mondo dalla catastrofe.