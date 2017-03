Il Permesso - 48 Ore Fuori: la clip dedicata a Luca Argentero

News





12/03/2017

Dalla Eagle Pictures ecco a voi un'altra clip, dedicata a Luca Argentero, di Il Permesso - 48 Ore Fuori, il film diretto ed interpretato da Claudio Amendola. Il regista, alla sua seconda opera dopo La Mossa del Pinguino (2014), ha lavorato con un cast composto anche da Argentero, Giacomo Ferrara e Valentina Bellè. Il thriller movie è stato scritto da Giancarlo De Cataldo, sceneggiatore tra gli altri di Suburra e Romanzo Criminale.



L'uscita è fissata per il 30 marzo.



Sinossi di Il Permesso - 48 Ore Fuori:

Dal carcere di Civitavecchia escono con un permesso di 48 ore 4 detenuti: Rossana, 25 anni, arrestata in aeroporto per traffico di cocaina; il cinquantenne Luigi condannato per duplice omicidio che ha già scontato 17 anni di pena; Angelo, venticinquenne finito in prigione per una rapina compiuta con complici che non ha mai denunciato; Donato, 35 anni, condannato pur essendo innocente. Le due giornate verranno utilizzate da ognuno di loro per cercare di ritrovare e ritrovarsi nelle realtà che hanno lasciato da tempo. Tutti quanti hanno una cosa in comune, la voglia di cambiare o di riscattarsi, ma soprattutto la voglia di combattere.

E’ una storia di vendetta ma non solo, di redenzione, di destino e di karma. I nostri personaggi sono in carcere per motivi diversi ma il permesso che è stato loro concesso gli permetterà di cercare il riscatto.