Box Office USA: vola in vetta alla classifica Kong: Skull Island

13/03/2017 |

Esordio con tanto di fuochi d’artificio negli USA per Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts. Il film ha infatti conquistato immediatamente il primo posto della classifica box office con un incasso pari a 61.015.000 dollari. Alle spalle di Kong troviamo Logan - The Wolverine di James Mangold, sceso di una posizione dopo aver incassato 37.850.000 dollari, e la stessa sorte ha subìto Scappa - Get Out di Jordan Peele, ora al terzo posto dopo aver incassato 21.072.600 dollari. La quarta posizione, invece, è stata occupata da The Shack di Stuart Hazeldine che ha portato via 10.050.000 dollari. Chiudiamo, infine, con la quinta e la sesta posizione dove si collocano Lego Batman - Il Film di Chris McKay (7.820.000 dollari) e Before I Fall di Ry Russo-Young (3.107.910 dollari).