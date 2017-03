Ghost in the Shell: la featurette sottotitolata in italiano Scarlett Johansson è il Maggiore

News





Dal canale ufficiale della Universal Pictures ecco a voi una featurette in italiano, dal titolo Scarlett Johansson è il Maggiore, di Ghost in the Shell, l’adattamento cinematografico del manga creato da Masamune Shirow. Nei panni della protagonista Motoko Kusanagi troveremo Scarlett Johansson, che dunque interpreta il personaggio animato nato dalla fantasia di Mamoru Oshii. L'opera cinematografica è diretta da Rupert Sanders, papà di Biancaneve e il Cacciatore, e vede nel cast anche Michael Pitt, Pilou Asbaek, Michael Wincott, Joseph Naufahu, Takeshi Kitano e Christopher Obi. La sceneggiatura è stata scritta da Jamie Moss.



L'uscita nelle sale è prevista per il 30 Marzo.



Sinossi di Ghost in the Shell:

Ghost in the Shell segue la storia del Maggiore, ibrido cyborg-umano unico nel suo genere alla guida della Sezione di Sicurezza Pubblica numero 9. Decisa a fermare i criminali e gli estremisti più pericolosi, la Sezione 9 viene minacciata da un nemico il cui unico scopo è distruggere tutti i traguardi raggiunti dalla Hanka Robotic nella cibernetica.