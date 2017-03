Life: Non oltrepassare il limite: lo spot italiano intitolato Possibile

News





13/03/2017 |

A due settimane dall'arrivo in Italia di Life: Non Oltrepassare il Limite, la Sony Pictures ha rilasciato lo spot dal titolo Possibile. La nuova opera cinematografica del regista Daniel Espinosa vede recitare al suo interno Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada ed Olga Dihovichnaya.



La sceneggiatura è stata scritta da Rhett Reese e Paul Wernick. L’uscita in Italia è fissata per il 23 Marzo.



Sinossi di Life: Non oltrepassare il limite:

Life: Non oltrepassare il limite racconta la storia dell'equipaggio di una stazione spaziale internazionale in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto.