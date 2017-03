The Girl in the Spider’s Web uscirà il 5 Ottobre 2018

News





14/03/2017 |

La Sony Pictures ha annunciato la data d’uscita ufficiale di The Girl in the Spider’s Web. La pellicola, sequel di Millennium - Uomini che Odiano le Donne, arriverà nelle sale a partire dal 5 Ottobre 2018. La regia è affidata a Fede Alvarez, il regista di La Casa e Man in the Dark, che lavorerà con un cast completamente nuovo. Al momento un solo attore è stato annunciato dalla produzione, Kevin Navayne, visto recentemente anche nella serie tv CSI: New York.



Alvarez, Steven Knight e Jay Basu hanno scritto la sceneggiatura. Scott Rudin, Søren Stærmose, Ole Søndberg, Amy Pascal, Elizabeth Cantillon, Eli Bush e Berna Levin saranno i produttori mentre Anni Faurbye Fernandez, Line Winther Skyum Funch, Johannes Jensen e David Fincher saranno i produttori esecutivi.



The Girl in the Spider's Web, libro scritto da David Lagercrantz, è stato pubblicato nel 2015.