How to Stop Time: Benedict Cumberbatch sarà il protagonista

14/03/2017 |

Benedict Cumberbatch sarà il protagonista di How to Stop Time, adattamento cinematografico del romanzo scritto da Matt Haig i cui diritti sono acquistati da SunnyMarch, la compagnia di Cumberbatch, e Studiocanal.



Cumberbatch sarà anche il produttore esecutivo, attraverso la sua SunnyMarch, insieme a Jamie Byng, CEO della Canongate Books che pubblicherà il libro a Luglio. Studiocanal si occuperà invece di finanziare il progetto.



Il romanzo racconta la storia di Tom Hazard, un uomo 41enne che, a causa di un potere speciale, vive la sua vita da secoli. Il film è stato descritto come una storia d’amore che attraversa secoli e continenti.



La produzione non ha ancora comunicato quando partiranno le riprese e chi dirigerà il film.