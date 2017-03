Alien: Covenant: la clip in italiano Il nuovo Walter

News





14/03/2017 |

Dal canale ufficiale della 20th Century Fox siamo lieti di mostrarvi una clip, dal titolo Il nuovo Walter, di Alien: Covenant. Diretto da Ridley Scott, il film ha nel cast anche Noomi Rapace, che riprenderà il ruolo della Dottoressa Elizabeth Shaw, Michael Fassbender, anche lui tornato per interpretare l’androide David, Billy Crudup, Katherine Waterston, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England, Benjamin Rigby. La sceneggiatura è stata scritta da John Logan.



Il film appartiene al franchise di Alien lanciato dallo stesso Scott nel 1979 ed è il sequel del recente Prometheus.



L’uscita nel nostro Paese è fissata per il 17 Maggio.



Sinossi di Alien: Covenant:

Diretta verso un pianeta remoto ai confini estremi della galassia, la ciurma della navicella Covenant scopre un presunto paradiso inesplorato che in realtà è un mondo oscuro e pericoloso. L’unico abitante è il “sintetico” David (Michael Fassbender), sopravvissuto della fallimentare spedizione Prometheus.